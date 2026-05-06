Qué resultados necesita Boca para clasificar a los Octavos de la Libertadores

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El equipo que dirige Claudio Úbeda saca la calculadora frente a las dos últimas fechas de la fase de grupos. La definición le toca de local.
06 de mayo de 2026 - 14:39
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Boca Juniors' goalkeeper #12 Leandro Brey catches the ball past Barcelona's defender #26 Byron Castillo
Boca Juniors' goalkeeper #12 Leandro Brey catches the ball past Barcelona's defender #26 Byron Castillo, teammate defender #23 Marcelo Weigandt and Barcelona's midfielder #05 Jean Carlos Montano during the Copa Libertadores group stage football match between Ecuador's Barcelona and Argentina's Boca Juniors at the Monumental Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Guayas province, Ecuador on May 5, 2026. (Photo by MARCOS PIN / AFP)
(AFP -/AFP)
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