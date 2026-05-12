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Buenos Aires|12

El sindicato elegirá representantes provinciales y en los 135 distritos de la provincia

Sin Baradel en las listas, el Suteba elige autoridades

María Laura Torre por el oficialismo busca continuar conducción de la Lista Celeste-Violeta. Enfrente estarán la Multicolor y la Azul y Blanca. Tres mujeres encabezan las listas provinciales.

Por Andres Miquel
Urna-11/03/2025
Más de 90 mil afiliados están habilitados a votar a lo largo de los 135 municipios Archivo

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