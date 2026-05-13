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El País

Las voces e imágenes de la histórica movilización

Marcha universitaria: las calles fueron un solo grito

Una multitud de todas las edades se expresó de las más creativas maneras. El reclamo salarial y de funcionamiento y la situación acuciante de los hospitales de la UBA.

Karina Micheletto
Por Karina Micheletto
Marcha Federal Universitaria
Marcha Federal Universitaria Guido Piotrkowski

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