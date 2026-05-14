Advierten sobre el riesgo que correrán los jugadores durante del Mundial 2026

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Científicos del grupo World Weather Attribution (WWA) alertaron sobre el calor extremo que habrá en varios partidos. Su planteo en torno a las pausas de hidratación.

EITAN ABRAMOVICH. AFP

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