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Oscar Parrilli dialogó con Página/12 sobre la campaña federal contra la detención y proscripción de la expresidenta
“Vamos por Cristina libre”
Con el próximo congreso del PJ este martes, el exsenador planteó su postura de pasos a seguir en el peronismo. “Primero, la nulidad del fallo”, aseguró.
Por
Ayelén Berdiñas
19 de mayo de 2026 - 0:19
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Oscar Parrilli dialogó con Página/12.
Juan Carlos Cardenas / Comunicac
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