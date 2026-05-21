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Buenos Aires|12

Múltiples coros se presentarán durante junio en La Plata

Las voces vuelven a juntarse

“La Plata Ciudad que Canta” vuelve a reunir a decenas de agrupaciones corales de la ciudad y la región.

Omar Alfonzo
Por Omar Alfonzo
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Ya aterrizaron en Estambul

Israel informó que todos los activistas extranjeros de la Flotilla fueron deportados

Habilitaron el monitoreo norteamericano del Mar Argentino

“Predisposición al alineamiento”: suma rechazos el acuerdo del gobierno con Estados Unidos

Brecha de escolarización

En los sectores vulnerables, solo 4 de cada 10 niños van al jardín

Actualización de apenas 2,6% para las prestaciones básicas

Otro golpe del Gobierno a los discapacitados

El País

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Pagano explotó contra Martín Menem por cuestionar su licencia por maternidad

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Economía

Cumplimiento de las metas del acuerdo, salvo el aumento de reservas

Aprobación del FMI y un desembolso en camino

Un gobierno desesperado por los dólares

Milei anunció una rebaja de retenciones a la soja, el trigo y la cebada

Se profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los salarios

El sueldo sólo alcanza para dos semanas

"El desempeño fue desigual"

El FMI aprobó un desembolso de US$1.000 millones, pero le marcó a Milei la falta de reservas

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El juicio por la muerte del astro sumó nuevas tensiones

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Dolor y solidaridad tras la tragedia

Juntan fondos para repatriar los restos de la argentina que murió en Australia

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El ébola se propaga en el Congo

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Se mide este viernes con Unión de Santa Fe por los 16avos de final

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Uno y uno: ganó Navone en Ginebra y perdió Ugo Carabelli en Hamburgo