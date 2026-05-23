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El País

El deterioro de la imagen presidencial y los sondeos del Círculo Rojo para la sucesión

Los pobres son el enemigo

La pregunta es si la ordinariez es real o para desviar la atención del Adornigate, la interna feroz, el fracaso de la causa Cuadernos o el acto en defensa de la salud pública.

Luis Bruschtein
Por Luis Bruschtein
mayo 2026- Marcha federal por la salud pública
Guido Piotrkowski

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