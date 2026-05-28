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Los elegidos para defender el título

Mundial 2026: Scaloni anunció la lista de 26 convocados de la selección argentina

Sin Marcos Acuña, y con Giovani Lo Celso, Valentín Barco y José “Flaco” López, el entrenador oficializó la nómina definitiva de futbolistas que estarán presentes en Estados Unidos, México y Canadá.

AMDEP2580. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 25/03/2026.- Jugadores de la selección argentina de fútbol participan en un entrenamiento este miércoles, en Ezeiza (Buenos Aires). La selección argentina de fútbol entrena de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia, con el objetivo de ultimar detalles y despedirse de su público en la antesala del Mundial 2026. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
EFE. EFE

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