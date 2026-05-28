Tiene 33 años y antecedentes por robo: quién es el detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba

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El único acusado en la causa trabajaba en la Escuela de Conductores de la Capital, pero fue desvinculado por la Municipalidad. La familia dice que Agostina tenía “algún tipo de confianza con él”.

El detenido por la desaparición de Agostina Vega. El imputado por privación ilegítima de la libertad Claudio Barrelier. Redes Sociales

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