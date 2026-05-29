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En comparación con la lista de Qatar 2022

¿Cuál es el promedio de edad de los jugadores convocados por Scaloni para el Mundial?

El DT repite 17 nombres con respecto a la última Copa del Mundo y aparecen ocho nombres nuevos.

Seleccion Argentina Argentina's midfielder #24 Enzo Fernandez (R) celebrates with teammate forward #09 Julian Alvarez scoring the opening goal during a friendly football match between Argentina and Mauritania at La Bombonera stadium in Buenos Aires on March 27, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO. AFP

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