Omitir para ir al contenido principal
Portada
Córdoba|12

Agostina Vega sigue desaparecida

Nuevo allanamiento en la casa de Barrelier: sospechan que hubo movimientos durante la noche

Aseguran que vieron luces prenderse en el interior de la vivienda al llegar la Policía. El único acusado en la causa declaró este jueves por más de tres horas.

La casa de Barrelier durante el allanamiento del miércoles. Redes Sociales

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Agostina Vega sigue desaparecida

Nuevo allanamiento en la casa de Barrelier: sospechan que hubo movimientos durante la noche

El californiano presenta “Love You Madly Hate You Badly”, este jueves 4 en Niceto Club

Oliver Tree: “Mi objetivo era ser el Justin Bieber feo”

Por Joel Álvarez
La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 29 de mayo de 2026

Avanza la investigación

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”: la Justicia analiza un mensaje que recibió la madre de Agostina Vega

Exclusivo para

Tras el informe de OCDE sobre inversión extranjera, Ferreres confirmó un desplome local

Los empresarios nacionales tampoco invierten

Por Leandro Renou
300 personas perdieron su empleo

Denuncian fraude y vaciamiento tras el cierre de Farmacias Dr. Ahorro

"Hablar de crisis es un chiste de los medios", señaló el ministro de Economía

La única verdad, según Caputo

Por Juan Garriga

Argentinos “de bien” y “de mal”

Por Juan Carlos Junio

El País

Puede recibir una sanción de 1.815 millones de pesos

La Provincia intimó a Mercado Libre a frenar cláusulas abusivas en sus contratos

Por Andres Miquel
"Nunca vi bolsos ni valijas"

Cada nuevo testigo que declara hunde aún más la operación de los “Cuadernos”

Por Irina Hauser
Compró una mansión en Buenos Aires

El plan B de Peter Thiel: según The New York Times se radicará en Argentina para evadir impuestos a la riqueza

El Latam Economic Forum

Milei habla e ignora la crisis de las universidades y la salud pública

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 29 de mayo de 2026

Tras el informe de OCDE sobre inversión extranjera, Ferreres confirmó un desplome local

Los empresarios nacionales tampoco invierten

Por Leandro Renou
300 personas perdieron su empleo

Denuncian fraude y vaciamiento tras el cierre de Farmacias Dr. Ahorro

"Hablar de crisis es un chiste de los medios", señaló el ministro de Economía

La única verdad, según Caputo

Por Juan Garriga

Sociedad

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 29 de mayo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de mayo

La psiquiatra solo respondió preguntas de uno de sus abogados

Cosachov declaró por primera vez y sostuvo que Maradona debía continuar el tratamiento en un “centro de rehabilitación”

El caso de la muerte de una joven cordobesa

Fallo por la Sputnik V: especialistas reafirman la necesidad de la confianza social en las vacunas

Por Pablo Esteban

Deportes

El equipo dirigido por Diego Dabove necesitaba ganar y cumplió

Tigre le ganó a Alianza Atlético y se metió en los 16avos. de la Copa Sudamericana

El famoso actor de Hollywood que quebró su equipo de fútbol

Por José Luis Lanao
El argentino venció en cinco parciales al número uno del mundo, quien luchó contra los calambres

Juan Manuel Cerúndolo y el lado B del batacazo ante Jannik Sinner

Por Pablo Amalfitano
Scaloni cerró la lista y AFA la publicó con un simpático video

Mundial 2026: aquí están, estos son... los 26 de la Selección

Por Cristian Dellocchio