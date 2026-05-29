Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 29 de mayo de 2026
-1min
El sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana: horario, bombos y cómo verlo
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 29 de mayo de 2026
-1min
El sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana: horario, bombos y cómo verlo
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 29 de mayo de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
Bolsillos sin respiro
Vuelven a subir la luz y el gas desde el lunes
El Gobierno confirmó los porcentajes de suba para los servicios a partir del 1 de junio. La factura de la electricidad trepará 1,5 por ciento y la del gas, justo cuando empieza el frío, lo hará 2,6 por ciento.
29 de mayo de 2026 - 14:27
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
GUADALUPE LOMBARDO
Temas en esta nota:
Luz
Gas
Últimas Noticias
La cantautora cubana actuará este fin de semana en Buenos Aires
Liuba María Hevia: “Somos una potencia musical y creadora”
Por
Cristian Vitale
Seguirá libre, pero tendrá que usar tobillera electrónica
Abuso sexual de menores: confirmaron el procesamiento del empresario Marcelo Porcel
Rescates: Dorothy Ashby (1932-1986)
El ángel del bebop
Por
Marisa Avigliano
Violencia urbana
Una mujer fue apuñalada tras una discusión callejera en Bell Ville
Exclusivo para
Tras el informe de OCDE sobre inversión extranjera, Ferreres confirmó un desplome local
Los empresarios nacionales tampoco invierten
Por
Leandro Renou
300 personas perdieron su empleo
Denuncian fraude y vaciamiento tras el cierre de Farmacias Dr. Ahorro
"Hablar de crisis es un chiste de los medios", señaló el ministro de Economía
La única verdad, según Caputo
Por
Juan Garriga
Argentinos “de bien” y “de mal”
Por
Juan Carlos Junio
El País
Pese a la inflación, Milei no lo aumenta hace 29 meses
Migajas para los jubilados: el bono sigue congelado en 70 mil pesos
Puede recibir una sanción de 1.815 millones de pesos
La Provincia intimó a Mercado Libre a frenar cláusulas abusivas en sus contratos
Por
Andres Miquel
"Nunca vi bolsos ni valijas"
Cada nuevo testigo que declara hunde aún más la operación de los “Cuadernos”
Por
Irina Hauser
Compró una mansión en Buenos Aires
El plan B de Peter Thiel: según The New York Times se radicará en Argentina para evadir impuestos a la riqueza
Economía
Bolsillos sin respiro
Vuelven a subir la luz y el gas desde el lunes
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 29 de mayo de 2026
Tras el informe de OCDE sobre inversión extranjera, Ferreres confirmó un desplome local
Los empresarios nacionales tampoco invierten
Por
Leandro Renou
300 personas perdieron su empleo
Denuncian fraude y vaciamiento tras el cierre de Farmacias Dr. Ahorro
Sociedad
Seguirá libre, pero tendrá que usar tobillera electrónica
Abuso sexual de menores: confirmaron el procesamiento del empresario Marcelo Porcel
El gobernador Claudio Vidal impulsa inversiones estratégicas para YCRT
Reclaman que se cumpla con la Ley de Financiamiento
Nacional Buenos Aires: los estudiantes reactivaron la toma del colegio
Impactantes imágenes
Un cohete de la empresa de Jeff Bezos explotó en Cabo Cañaveral
Deportes
El posible cruce entre River y Boca
El sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana: horario, bombos y cómo verlo
El equipo dirigido por Diego Dabove necesitaba ganar y cumplió
Tigre le ganó a Alianza Atlético y se metió en los 16avos. de la Copa Sudamericana
El famoso actor de Hollywood que quebró su equipo de fútbol
Por
José Luis Lanao
El argentino venció en cinco parciales al número uno del mundo, quien luchó contra los calambres
Juan Manuel Cerúndolo y el lado B del batacazo ante Jannik Sinner
Por
Pablo Amalfitano