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Rosario|12

Corintihians, Estudiantes y Flamenco en su llave de Libertadores

La suerte está echada para Central

AME6578. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 29/05/2026.- La representante de Conmebol Luciana Antunes sostiene una papeleta con el nombre del equipo Rosario Central durante el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores este viernes, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores y Sudamericana Juan Pablo Pino. EFE

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