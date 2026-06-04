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Balotaje en Perú
La derecha regional se encolumna detrás de Keiko Fujimori
04 de junio de 2026 - 11:09
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Keiko Fujimori buscará por cuarta vez llegar a la presidencia, tras haber sido derrotada en la segunda vuelta de las anteriores tres elecciones.
ERNESTO BENAVIDES. AFP
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