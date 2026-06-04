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Balotaje en Perú

La derecha regional se encolumna detrás de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori buscará por cuarta vez llegar a la presidencia, tras haber sido derrotada en la segunda vuelta de las anteriores tres elecciones. ERNESTO BENAVIDES. AFP

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