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Las chances del equipo según Thomas Tuchel

La sorpresiva confesión del DT de Inglaterra y su opinión sobre la Selección argentina

England's German head coach Thomas Tuchel speaks with his assistant during a training session as part of the team's preparation for its FIFA World Cup football tournament opening match against Croatia at the team's training camp in Palm Beach Gardens on June 9, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) AFP -. AFP

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