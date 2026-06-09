Trump promete represalias contra Irán por el derribo de un helicóptero en Ormuz

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"Estados Unidos debe responder a este ataque"

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Washington (United States), 04/06/2026.- US President Donald Trump delivers an announcement on 'Beautiful, Clean Coal' in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 04 June 2026. Trump announced a plan to invest 700 million US dollars in coal plants and energy infrastructure under the Defense Production Act. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Donald Trump EFE. EFE

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