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Banderazo por Cristina Libre: “Va a haber una gran movilización de gente independiente”
La diputada nacional de Unión por la patria Teresa García habló del acto que prepara la militancia para el próximo 20 de junio en Parque Lezama.
10 de junio de 2026 - 22:09
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Cristina Libre-17/10/2025
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