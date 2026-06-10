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Cultura

Agustín "Rada" Aristarán

Boleto dorado

“Nadie ni nada podrá contra el hecho poético y revolucionario del teatro”, afirma el exitoso actor, músico y mago que encarna a Willy Wonka en la versión musical de “Charlie y la Fábrica de Chocolate” en el Gran Rex.

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