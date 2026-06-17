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Científicos del Conicet lograron la cicatrización de una herida compleja con un parche de membrana amniótica humana
El tratamiento, ambulatorio, mostró mejores resultados en regeneración y reducción de inflamación que los productos comerciales habituales.
17 de junio de 2026 - 15:27
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La piel circundante avanzó sobre el seno de la úlcera mucho más rápido en la superficie tratada con parches de membrana amniótica.
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