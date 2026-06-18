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Candelaria Rivero presenta La raíz es una línea que fuga en la ciudad de Santa Fe
Poemas entre el legado y lo propio
18 de junio de 2026 - 3:02
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Candelaria Rivero, poeta santafesina, ha publicado once libros.
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