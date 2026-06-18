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Distopía, humor y vejez en el teatro platense
Un viaje de transformación
“2013 Odisea intemporal rioplatense”, de Alejandro Santucci, lleva al escenario a dos jubiladas atrapadas tras la inundación histórica de La Plata.
Por
Omar Alfonzo
18 de junio de 2026 - 21:34
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2013 Odisea intemporal Rioplatense
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