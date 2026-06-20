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La Municipalidad lanzó una serie de propuestas gastronómicas y culturales
La Costa intenta sostener el turismo frente a la crisis
Las autoridades presentaron la temporada invernal luego de un fin de semana largo que volvió a mostrar números a la baja. Un caso de articulación público privada.
20 de junio de 2026 - 23:12
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El partido de La Costa apuesta a su temporada de invierno.
Municipalidad de la Costa
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