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Con sospechas de violencia familiar, la Justicia cordobesa investiga la muerte de un bebé de 9 meses
El menor tenía un coágulo en el cerebro y se investigan las causas del deceso. El nene era criado por su abuela, ya que sus padres tenían una orden de restricción por maltrato.
22 de junio de 2026 - 12:17
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Una de las entradas del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
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