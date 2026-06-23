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Rosario|12

Otro hermano de Luis Muñoz detenido por el crimen de Villa Banana

A Jorge también le toca la cárcel

La Procuraduría de Narcocriminalidad arrestó a otro participante del asesinato del policía Federal Rodolfo Manfredi.

José Maggi
Por José Maggi
Policial La investigación por el crimen de Rodolfo Manfredi en Villa Banana sigue sumando detenciones. Imagen Web

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