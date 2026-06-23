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Buenos Aires|12

Es la primera condena judicial contra la dictadura de 1955

Aramburu, Rojas, Quaranta, Fernández Suárez y Rodríguez Moreno: criminales de lesa humanidad

Fueron declarados culpables de los homicidios de militantes peronistas ocurridos hace 70 años en José León Suárez. Una historia de barrio y militancia bonaerense.

Comisiòn Memoria Verdad y Justicia, fusilamientos Josè Leòn Suarez
Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de San Martín en la lectura de la sentencia por la masacre de José León Suárez Gentileza -

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