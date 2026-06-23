El PRO y la UCR evitaron la interpelación y le dieron otra vida a Adorni

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La oposición no logró reunir el quórum para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete por las dudas sobre su patrimonio.
23 de junio de 2026 - 18:15
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Manuel Adorni, jefe de Gabinete
MATIAS MARTIN CAMPAYA, EFE -. EFE
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