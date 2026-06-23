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Economía

Datos de compraventa en el mercado inmobiliario porteño

Se frenó el crédito y las escrituras cayeron

La cantidad de escrituras de compraventa registró una caída del 3,1 por ciento tanto en la comparación interanual como también frente al mes previo.

Desde el sector dicen que la demanda de viviendas se mantiene.

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