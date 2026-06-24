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Cultura

En Champigny-sur-Marne, en las afueras de París

Encuentran un Picasso durante un operativo antidrogas en Francia

retrato de Marie-Thérèse Walter 1937, Pablo Ruiz Picasso
El supuesto Picasso podría ser un retrato de Marie-Thérèse Walter. Archivo -

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