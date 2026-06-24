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Mundial de Fútbol 2026

¿Se viene la rotación?

Entre la lesión de Cuti Romero y el posible cambio de arquero, Scaloni piensa en Jordania

Con la clasificación confirmada y el primer puesto asegurado, el técnico probaría con un equipo alternativo en el cierre de la fase de grupos.

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