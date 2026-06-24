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Buenos Aires|12

El espacio reducirá costos de logística y trabajará en un mercado local de 700 mil kilos de carne

Laprida recuperó su frigorífico municipal y la faena tras 15 años

El intendente Alfredo Fisher habló con Buenos Aires/12 sobre la reapertura del frigorífico, el trabajo detrás de la obra, la expectativa comercial y el impacto en vecinos, carnicerías y productores.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
El intendente de Laprida, Alfredo Fisher, junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro Javier Rodríguez, en la apertura del frigorífico municipal. Mario Bava. Mario Bava

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