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Salta|12

El agresor está detenido

Asesinaron a una mujer en Alto Comedero

Su excuñado le asestó varias puñaladas. El violento hecho conmocionó a la comunidad. En Jujuy es el primer femicidio en lo que va de este año.

Mariana Mamaní
Por Mariana Mamaní
La familia está pidiendo ayuda para afrontar los gastos de sepelio Redes sociales

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