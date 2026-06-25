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El País

En una carta a Mauricio Macri

Esteban Bullrich renunció al PRO por “la protección brindada a Manuel Adorni”

El exsenador dimitió públicamente del partido amarillo tras acusar a la formación de actuar con “conveniencia política” en vez de coherencia ideológica.

Esteban Bullrich
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