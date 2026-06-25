Guionista de "Los colores del tiempo", dirigida por el francés Cédric Klapisch
Santiago Amigorena: “Escribo literatura y el cine es mi laburo”
El escritor y guionista trabajó nuevamente junto a su amigo cineasta, en este caso a partir del “momento que apareció la fotografía y la pintura dejó de ser una representación de la realidad”. Así, llegaron a una historia entre dos temporalidades en la que aparecen cuestiones relacionadas con la memoria, el paso del tiempo, y el vínculo entre pasado y presente.