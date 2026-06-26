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Ayuda internacional

Córdoba aportará su brigada de búsqueda y rescate a la misión humanitaria en Venezuela

Los equipos provinciales, integrados por Bomberos Voluntarios y el ETAC, están en alerta operativa.

Alerta internacional. Rescatistas de Córdoba viajan a Venezuela tras el trágico terremoto. Prensa Gobierno.

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