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El País

Plenario del Consejo de decanas y decanos de Ciencias sociales y humanas (Codesoc)

La batalla por sostener en pie al sistema universitario

Los pasos a seguir para que el gobierno de Milei cumple con la Ley de Financiamiento universitario en su totalidad.

plenario de CODESOC en la facultad de sociales
Prensa -

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