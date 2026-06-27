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Salta|12

Una jueza determinará la legalidad de lo actuado por Niñez y Familia

Caso Thiago: la familia paterna pide la restitución de su hermanito

El padre de ambos niños se manifestó en la Secretaría de Niñez y Familia y criticó las actuaciones realizadas en el marco de una causa de violencia.

Piden la restitución de la criatura con la familia paterna.
La abuela paterna se presentó como posible cuidadora. Cuestionaron la institucionalización del bebé. Redes Sociales

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