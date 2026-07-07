En Córdoba todavía hay entre 80 y 90 localidades sin gas natural

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El gobierno de Córdoba lanzó un programa para facilitar la conexión de gas natural en localidades del sur provincial, con el objetivo de mejorar el acceso a este servicio esencial.
07 de julio de 2026 - 12:22
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