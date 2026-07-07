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Córdoba|12

Desde la implementación de esta política se sumaron 80.000 usuarios

En Córdoba todavía hay entre 80 y 90 localidades sin gas natural

El gobierno de Córdoba lanzó un programa para facilitar la conexión de gas natural en localidades del sur provincial, con el objetivo de mejorar el acceso a este servicio esencial.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ABRIL 2: (ARCHIVO) Las tarifas de gas registrar√°n un aumento a partir del consumo de este mi√©rcoles, con un impacto que comenzar√° a reflejarse en las facturas a partir de mayo.
Hornalla cocina encendida consumo de gas PABLO LASANSKY / Na

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