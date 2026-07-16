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El Mundo

De cara a las elecciones presidenciales en Brasil

Lula amplía ventaja sobre Flávio Bolsonaro

Según un sondeo, elrechazo al hijo del exmandatario Jair Bolsonaro aumenta, en medio de conflictos internos y escándalos que afectan la campaña del senador.

FOTODELDÍA AME8419. BRASILIA (BRASIL), 08/07/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
Lula da Silva, presidente de Brasil. Andre Borges. EFE

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