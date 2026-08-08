Campana y Zárate concentran los mayores niveles de extranjerización del suelo rural bonaerense, muy por encima del promedio provincial
Buscan crear un registro provincial de tierras
Tras el retiro del capítulo impulsado por el gobierno nacional, la discusión sobre el control de la tierra sigue abierta. La diputada provincial Noelia Saavedra presentó un proyecto para crear un registro propio, identificar a quienes controlan realmente las propiedades y establecer mayores resguardos sobre humedales, costas, cuencas y otras áreas estratégicas.