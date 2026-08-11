Agricultura familiar, producción local y desarrollo territorial
“Territorios que alimentan”, una jornada para conocer quiénes producen en Salta y Jujuy
El encuentro se realizará este martes en el INTA Cerrillos y reunirá a organizaciones de productores, cooperativas, comunidades indígenas, instituciones y equipos técnicos. Por la mañana habrá una feria con alimentos frescos y elaborados, además de una muestra tecnológica. Por la tarde, el conversatorio “Territorios que alimentan: diálogos por el futuro”.