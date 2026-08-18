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Mensaje de los productores platenses a la Legislatura bonaerense
El cordón hortícola más grande del país pide por la emergencia productiva
Apuntan al gobierno de Javier Milei por el incremento de los costos, el precio del alquiler y el derrumbe del poder adquisitivo.
Por
María Belén Robledo
18 de agosto de 2026 - 23:55
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Trabajadores del cordón frutihortícola adviertieron sobre la situación del sector
Gentileza -
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