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Copa Sudamericana: coletazos del empate de ida de River en Bogotá
El DT también se refirió al tenso momento que tuvo con el colombiano Borré durante el partido por los octavos de final.
20 de agosto de 2026 - 21:34
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Copa Sudamericana.
Borré disputa el balón con Torres en Bogotá.
FOTOBAIRES. VizzorImage / Fele Caicedo / Sta
Temas en esta nota:
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Rafael Borré
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