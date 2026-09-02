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Comienza la segunda edición de Muestra de Cine y Educación de la Universidad de Luján
El cine sale de la sala y toma el territorio
Con cuarenta películas nacionales e internacionales y encuentros de debate, la UnLu lleva su muestra sobre memoria y educación a Moreno, San Miguel y San Fernando.
02 de septiembre de 2026 - 22:19
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Muestra de Cine “Proyectar Memoria"
Muestra de Cine “Proyectar Memoria"
Prensa -
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