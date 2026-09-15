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Deportes

La última función del capitán

A pura emoción: el 6 de octubre ante Benín y en el Monumental, Messi se despide de la Selección Argentina

El capitán aceptó la “invitación” para despedirse en el país y lo hará en el tercero de los amistosos confirmados para esta ventana FIFA. La lista de convocados de Scaloni.

seleccion argentina messi -26/03/2025
Se viene la última vez de Messi y la Selección. Alejandro Leiva

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