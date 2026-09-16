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Buenos Aires|12

Córdoba, divino tesoro

En el camino federal a 2027, Kicillof y Alak buscan acercar al peronismo cordobés

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, firmó un convenio con La Plata y cerró un acto con el gobernador bonaerense. Votos clave para cualquier proyecto nacional.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Congreso de Juventudes de La Plata con Kicillof, Alak, Passerini. Prensa

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