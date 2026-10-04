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Sectores primarios en auge con un mercado interno hundido

“Falklandinización” de la economía

La economía de enclave exportador es una forma de fraccionamiento y apropiación extranjera del territorio nacional.

Luis Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, gestiona los ingresos al RIGI. Noticias Argentinas

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