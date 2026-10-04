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El notable músico impulsa el festival "Un órgano per Roma"
Giorgio Carnini: “Siempre sentí añoranza de Buenos Aires”
Nació en Génova pero vivió 24 años en Argentina; nuevamente radicado en Italia, el organista, pianista y compositor trabajó con Ennio Morricone y Luis Bacalov.
"Yo no decidí, nadie decidió por mí: me encontré la música en las manos."
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