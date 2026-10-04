Sforzin: “No es la tecnología, es el diseño, Occidente desempodera al sujeto y a la comunidad”
En su nuevo libro Ética, poder y tecnologías. Redes sociales e Inteligencia Artificial desde el Sur Global (Ciccus), la investigadora y docente universitaria Verónica Sforzin, analiza las disputas geopolíticas detrás de la llamada Inteligencia Artificial, así como el extractivismo de datos y la necesidad de construir un ecosistema tecnológico propio que sirva a los intereses populares y latinoamericanos para enfrentar los discursos y las acciones neocoloniales y posthumanistas.