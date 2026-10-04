PROVINCIA. Adriel Correa trabajó un año y medio en la planta de Albardón Bio de Puerto General San Martín
Un testimonio obrero sobre fallas en seguridad e higiene en la fábrica de la explosión
El operario se fue tres meses antes de la explosión que terminó con la vida de tres trabajadores. “No me sentía seguro en el trabajo”, dijo a Rosario/12. Denuncia que la empresa preparaba las instalaciones antes de las inspecciones para ocultar irregularidades, restringía elementos de protección, exponía a los operarios a sustancias químicas peligrosas e imponía jornadas de hasta 15 horas.