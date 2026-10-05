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Rosario|12

Avanza el proyecto "Preguntá por Ángela" en Diputados de la provincia

Protocolo para prevenir el acoso y la violencia de género

La iniciativa que ya tiene su ordenanza en Rosario obtuvo media sanción en la cámara baja.

Rosana Belatti, diputada provincial por el Partido Socialista. Redes Sociales

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